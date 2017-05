Vijftiende gelijkspel voor ManUnited

Manchester United heeft vanavond voor de vijfde keer op rij niet kunnen winnen in de Engelse competitie. De komende tegenstander van Ajax in de finale van de Europa League speelde de voorlaatste competitiewedstrijd met 0-0 gelijk tegen nummer acht Southampton, dat via Manolo Gabbiadini al na zes minuten een strafschop miste.