Villarreal geeft Champions League nog niet op

Hateboer houdt met Atalanta Juventus in bedwang

22:53 Juventus heeft in Bergamo niet kunnen winnen van Atalanta. De koploper van de Serie A bleef bij de subtopper steken op 2-2. Daarmee liet de 'Oude Dame' een record liggen. Juventus had de voorgaande dertien wedstrijden tegen Atalanta in de Serie A gewonnen.