Vincent Janssen weer eens belangrijk voor Spurs

Trainer Mauricio Pochettino van de Spurs durfde het aan om bijna al zijn basisspelers rust te gunnen. Toch liet hij Janssen niet aan de aftrap verschijnen. De spits mocht na rust invallen toen Spurs tegen een achterstand van 0-2 aankeek. Michel Vorm, de tweede doelman van Tottenham, werd in de eerste helft tweemaal gepasseerd door Paul Hayes.



Met de ingevallen Janssen in de gelederen kwam Spurs terug door een treffer van Son Heung-Min. Janssen benutte vervolgens een strafschop, maar zag de bezoekers via Gary Thompson opnieuw de leiding nemen (2-3). Dele Alli behoedde de thuisploeg in de 89e minuut voor een blamage (3-3). Op aangeven van Janssen voorkwam Son Heung-Min alsnog een replay voor de Spurs: 4-3.