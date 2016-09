'Voetbal was mijn manier om depressie voor te blijven'

Tling, 18 jaar en student, is één van de ongeveer 800 voetballers die vanaf vandaag deelneemt aan een nieuw WK voetbal, dat voor immigranten en vluchtelingen. Het toernooi, dat begint met de openingswedstrijd Vietnam - Mexico, is georganiseerd door de stad Philadelphia. Er doen 32 landen aan mee, van India tot Ierland en van Cambodja tot Congo.



De voetballers konden zich met hun teams de voorbije maanden plaatsen voor het eindtoernooi. De interesse in het evenement was gigantisch. Binnen vijf dagen zat de organisatie aan zijn tax, inclusief de handtekeningen van de aanvoerders en het kantoor voor immigratie in Philadelphia, dat de status van de vluchtelingen en immigranten moest goedkeuren. ,,Er stonden rijen voor onze loketten. Het was aardig druk'', zei Bill Salvatore van het organisatiebureau.



Van de alle inwoners van Philadelphia (ruim anderhalf miljoen) zijn er 200.000 immigranten en/of vluchtelingen. Op 5 november is de finale in de thuishaven van honkbalclub Philadelphia Phillies. Burgemeester Jim Kenney, uit wiens koker het idee kwam voor het 'Andere WK', zegt tegen persbureau AP: ,,In alle hoeken en gaten in Philadelphia wordt gevoetbald. Dit is een geweldig toernooi om mensen en culturen te verbinden.''