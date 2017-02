Voormalig FA-voorzitter haalt uit naar 'domme, oude mannen'

Het Britse parlement debatteert vandaag over de FA, nadat er eerder een motie van wantrouwen werd ingediend. De vergadering gaat met name over het feit dat de bond er al decennia lang niet in slaagt enige hervorming van betekenis te bewerkstelligen. Minister van Sport Tracey Crouch waarschuwt zelfs dat de FA mogelijk tot veertig miljoen pond minder subsidie kan gaan krijgen.