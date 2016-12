Voorzitter Valencia haalt uit naar vertrokken Prandelli

Club uit Wales verbreekt stokoud record van Ajax

30 december Voor The New Saints, eersteklasseclub uit Wales, is vrijdag 30 december 2016 een historische dag geworden. De ongenaakbare leider in de Welshe Premier League verbeterde vandaag een stokoud wereldrecord door liefst 27 wedstrijden op rij, alle competities inbegrepen, te zegevieren. Daarmee doen de Welshmen het beter dan het Ajax van Johan Cruijff, dat in 1972 26 duels op een rij won.