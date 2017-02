Vormer derde bij Gouden Schoen in België

Aanvaller Izquierdo is de opvolger van de Belg Sven Kums, die in 2015 met AA Gent de landstitel veroverde en een jaar geleden de trofee won. Kevin De Bruyne werd voor de tweede keer op rij gekozen tot beste Belgische speler in het buitenland. De Bruyne is een van de sterren in de Premier League bij Manchester City. Leon Bailey werd gekozen tot talent van het jaar. De Jamaicaan stapte vorige week over van Racing Genk naar Bayer Leverkusen.