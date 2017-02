Vormer maakt grote kans op Gouden Schoen in België

Die prijs voor de beste voetballer van het jaar ging vorig jaar naar Sven Kums, de oud-speler van Heerenveen die met AA Gent in 2015 de landstitel veroverde. Afgelopen jaar was het kampioenschap voor Club Brugge, dat ook in de huidige jaargang van de Jupiler Pro League bovenaan staat.



Vormer is een van de balangrijkste spelers bij 'Club', dat hem in 2014 overnam van Feyenoord. De Noord-Hollander, opgeleid bij AZ maar doorgebroken bij Roda JC, werd in België al vaak de 'motor' van de ploeg van coach Michel Preud'homme genoemd. In het lopende seizoen staat hij bovendien in alle competities samen al op acht doelpunten en zeven assists. De Colombiaan Izquierdo kampte dit seizoen met blessures en moet hopen dat de jury zijn bijdrage aan het behalen van de titel nog herinnert.



Alleen gekeken naar het lopende seizoen is de Pool Lukasz Teodorczyk nog een kanshebber. De van Dinamo Kiev gehuurde spits heeft sinds zijn komst naar Brussel in alle competities al 25 keer doel getroffen. De meest prestigieuze trofee in het Belgische voetbal pakken zonder de eerste helft van het jaar punten te hebben verdiend is tot dusverre alleen oud-PSV'er Gilles De Bilde in 1994 gelukt.