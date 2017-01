Waar ging het mis met de back van de toekomst?

In de zomer van 2016 vertrekt de uit beeld geraakte Van der Wiel door de achterdeur bij PSG. Hij trapt vanuit Istanbul, waar Fenerbahçe de back transfervrij oppikt, snoeihard na naar trainer Laurent Blanc. ,,We communiceerden totaal niet. Volgens mij houdt hij er niet van om met zijn spelers te praten", briest Van der Wiel tegen Eurosport. ,,Hij heeft me nooit uitgelegd waarom ik tweede of derde keus was. Dan had ik hem misschien begrepen.”



Dat Van der Wiel het nog niet heeft begrepen blijkt al na vier maanden in Turkije. Dick Advocaat zet zijn aankoop voor het competitieduel met Gençlerbirligi uit de selectie. Volgens aanvoerder Volkan Demirel valt Van der Wiel buiten de boot door zijn gedrag in de kleedkamer. ,,Na een nederlaag lijkt hij daar totaal niet mee te zitten. Hij is telkens met zijn telefoon in de weer.”



Omdat voor Advocaat de maat vol is, zit er voor Van der Wiel niets anders op dan uit te kijken naar een nieuwe club. In wat de bloei van zijn voetballeven zou moeten zijn, is Van der Wiel op een haar na rond met de nummer vijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het geld zal er goed zijn, maar voor zijn sportieve ambities is het de doodsteek. Buiten het veld schitterde Van der Wiel de afgelopen jaren met een kledinglijn en een vriendin in bikini op de cover van Sports Illustrated. Maar op het veld is er niets meer over van de back van de toekomst.