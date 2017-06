Waarom Rusland weer verliefd moet worden op de nationale ploeg

Door Mikos Gouka

President Poetin hield een toespraak, de fans klapten hun handen stuk, zongen hun kelen schor en zagen Rusland in Sint-Petersburg de Confederations Cup starten met een 2-0 zege op Nieuw-Zeeland. Oké, het was maar tegen de bescheiden kampioen van Oceanië. Niemand die stijl achterover slaat van deze zege. Maar de gretige Russen lieten in elk geval een leuke indruk achter tijdens de opening van het toernooi in eigen land.

Quote Na het EK in Frankrijk haatten de mensen ons. Fedor Smolov Nog slechts een jaar en dan moet het allemaal gebeuren. Een plek in de halve finale van het WK in eigen land, dat is zelfs vanuit het Kremlin de officieel gecommuniceerde doelstelling. Een nobel streven, nauwelijks realistisch. Maar de angst dat de Russen in eigen land vooral het lachertje van het toernooi zullen worden, is na de winst tegen Nieuw-Zeeland voorlopig verdwenen.



Die vrees was er bij het volk. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie haalde Rusland nog nooit de tweede ronde van een WK. En het EK, vorig jaar in Frankrijk, werd zelfs een totale catastrofe. Slechts één punt in de poulefase en het schaamrood op de kaken omdat Russische hooligans in Frankrijk alles kort en klein sloegen.

Speech

Coach Leonid Sloetski verdween van het toneel, hij start eerdaags als manager van Watford. Stanislav Tsjertsjesov werd binnengehaald als zijn vervanger. De Russische voetbalbond wilde na Guus Hiddink, Dick Advocaat en Fabio Capello deze keer per sé een landgenoot als coach. Tsjertsjesov, voormalig keeper van onder meer het Duitse Dynamo Dresden, roemde zaterdagavond na afloop de inbreng van Vladimir Poetin.



De president zou met een speech de Russische voetbalploeg op scherp hebben gezet. ,,Als de president van het land een toespraak houdt voor de aftrap, dan motiveert dat”, zei Tsjertsjesov. ,,Maar het wees ons ook op onze verantwoordelijkheden. Rusland rekent op ons.”

Volledig scherm Fedor Smolov. © AFP

De bondscoach, die eerder al knap met 3-3 gelijkspeelde tegen België, heeft driekwart van de selectie ververst na het mislukte EK in Frankrijk. Lang niet altijd met piepjonge spelers, maar wel met nieuwe, internationaal (nog) onbekende namen. De meest opvallende speler is Fedor Smolov, die overigens ook onder Sloetski basiskracht was. De spits, die op een blauwe maandag nog neerstreek in de Kuip bij Feyenoord, scoorde tegen Nieuw-Zeeland.



Technisch directeur Leo Beenhakker en trainer Mario Been zagen Smolov destijds in Rotterdam indruk maken met zijn sublieme techniek, zijn perfecte beheersing van de Engelse taal en het feit dat zijn vriendin tot de mooiste vrouwen van Rusland mocht worden gerekend. Maar niet door doelpunten. Dat is inmiddels anders. Smolov maakte 38 goals in 51 wedstrijden FK Krasnodar en het was dus geen toeval dat hij ook de 2-0 maakte tegen Nieuw-Zeeland, de opponent die al op 1-0 achterstand was gekomen door een eigen doelpunt van Michael Boxall.

Quote We willen dat de Russen weer verliefd worden op de nationale ploeg. Fedor Smolov

In het zilverkleurige stadion in Sint-Petersburg, van de Japanse architect Kurokawa, vormden keeper Igor Akinfejev (31, CSKA Moskou), Joeri Zjirkov (33, Zenit Sint-Petersburg) en Denis Gloesjakov (30, Spartak Moskou) het ervaren geraamte van de ploeg. In het stadion, één van de duurste voetbaltempels ooit gebouwd, vielen naast Smolov vooral Dmitry Poloz (FK Rostov) en Aleksandr Golovin (21, CSKA Moskou) op.



Smolov was blij met de prima prestatie, die volgens hem meer waard is dan drie punten op het toernooi met acht landen. ,,Na het EK in Frankrijk haatten de mensen ons’’, zei Smolov. ,,We willen dat de Russen weer verliefd worden op de nationale ploeg. Ze hebben nu in elk geval gezien dat wij karakter kunnen tonen, dat we spelen alsof we familie zijn. Dat laatste is misschien wel de reden dat we beter voor de dag komen.”

Scepsis

De aanpak van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov lijkt aan te slaan. Hij ging onverstoorbaar aan de slag, ondanks alle scepsis. Ook toen hij, voor zijn baan als bondscoach, aan de slag ging in Polen bij Legia Warschau, moest hij veel argwaan wegnemen. Een Rus in Polen en ook nog een voormalig keeper, dat leek onbegonnen werk. Acht maanden later had hij met Legia de beker en de landstitel gewonnen en stapte hij over naar de Russische bond. Om het Russische voetbal eindelijk weer nieuw leven in te blazen. De eerste grote stap zette hij tegen Nieuw-Zeeland. Voldoende om de scepsis voor even de kop in te drukken.