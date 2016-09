Weekendoverzicht: Van een slimme De Bruyne tot wereldgoal Henderson

Moyes zwijgt over 'mysterieus' passeren Van Aanholt

11:07 Patrick van Aanholt zou zondag bij Sunderland in de basis starten in het duel met Tottenham Hotspur, maar coach David Moyes besliste een kwartier voor het duel anders. Over de reden werd vandaag in de Engelse media druk gespeculeerd. ,,Om medische redenen", zei de coach na het verloren duel op de persconferentie. ,,Meer wil ik er niet over kwijt."