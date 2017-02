'Misschien wel de meest intelligente voetballer' zwaait af

Zeven landstitels, zes Duitse bekers, één WK, één Champions League en de wereldbeker voor clubteams. Dat is de imposante prijzenkast van Philipp Lahm. De rechtsback speelde afgelopen weekend zijn vijfhonderdste duel voor Bayern München. Daarin viel hij nooit echt op met werelddoelpunten of vlijmscherpe tackles. Hij blinkt vooral uit in zijn voetbalintelligentie. Dat is ook iets waar voormalig Bayern-coach Pep Guardiola hem voor prees. ,,Lahm is misschien wel de meest intelligente voetballer met wie ik ooit heb mogen werken'', zei de Spaanse oefenmeester over de back die hij omtoverde tot verdedigende middenvelder. Ook in negatief opzicht is Lahm vrijwel nooit onderwerp van discussie. Wat opvalt is dat hij gedurende zijn carrière in totaal meer dan zeshonderd duels heeft gespeeld, maar in al deze wedstrijden nog nooit een rode kaart heeft ontvangen.

Carrière

In 1995 kwam Lahm als elfjarig talent binnen bij Bayern München. Zes jaar later debuteerde hij al in het tweede elftal van de Duitse Rekordmeister. Volgens zijn toenmalige coach Hermann Gerland was Lahm in die tijd - hij was toen zeventien lentes jong - al de perfecte voetballer.



Lahm maakte in 2002 op negentienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern. In de Champions League-wedstrijd met Lens (3-3) mocht de toen negentienjarige rechtsback diep in blessuretijd invallen. Hij loste middenvelder Markus Feulner af, die net daarvoor de 3-2 had binnengeschoten. Amper één minuut stond Lahm in het veld, toen de scheidsrechter voor het eindsignaal blies.



Na deze minuut zou hij drie jaar niet meer spelen voor Die Bayern. Willy Sagnol en Bixente Lizarazu waren de vaste backs geworden, en dus was er geen plek meer voor Lahm. Bayern verhuurde hem aan VfB Stuttgart.



Na twee seizoenen in Stuttgart duurde het niet heel lang meer voordat hij uitgroeide tot basisklant bij Bayern. In eerste instantie als linksback, maar onder Louis van Gaal mocht hij terug naar zijn favoriete rechterkant. Hier draaide Lahm direct een uitstekend seizoen, hij was verantwoordelijk voor liefst twaalf assists.



In zijn gehele carrière leverde Lahm 76 assists af, 22 maal wist hij zelf het net te vinden.