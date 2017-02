Wenger: Ben volgend seizoen nog altijd trainer, bij Arsenal of ergens anders

,,Wat er ook gebeurt, ik zal volgend seizoen nog steeds manager zijn. Of dat nu hier bij Arsenal is of bij een andere club", aldus Wenger vanochtend op zijn persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel bij Sutton United, uitkomend op het vijfde niveau van Engeland, van komende maandag.



Arsenal ging woensdagavond met liefst 5-1 onderuit bij Bayern München in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Een zevende opeenvolgende uitschakeling in de achtste finales dreigt daarmee voor Arsenal. In de Premier League staat Arsenal op een vierde plaats, op tien punten van koploper Chelsea.



Wenger is sinds 1996 trainer van Arsenal. Hij werd landskampioen in de seizoenen 1997/1998, 2001/2002 en 2003/2004. Bovendien won hij zes keer de FA Cup, onder meer in 2014 en 2015. Volgens veel supporters van Arsenal staat de club echter al jaren stil en is het tijd voor verandering, zowel op trainersvlak als in het bestuur.