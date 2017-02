Wenger geeft niet op en blijft geloven in titel

,,Het is nooit voorbij. Ook al denken jullie van wel. Ik doe dat niet, zo kunnen wij niet denken'', sprak Wenger vandaag de verzamelde media toe. Arsenal verloor in de laatste negen competitieduels vier keer en staat inmiddels vierde. Zaterdag speelt de Londense ploeg thuis tegen Hull City.



,,We staan achter Chelsea met een aantal teams dicht bij elkaar. Als het voor ons over is, geldt dat voor iedereen. Chelsea heeft een voordeel dat het Europees niet in actie hoeft te komen'', gaf Wenger, die zaterdag met Arsenal met 3-1 verloor bij Chelsea, aan. Die nederlaag, de tweede op rij na het verlies vorige week dinsdag tegen Watford, leidde tot wat gemor bij de achterban. Clublegende Ian Wright meende dat de 67-jarige coach, in dienst bij Arsenal sinds 1996, maar eens 'serieus moest nadenken' over zijn toekomst.



Op een door een fan gedragen spandoek op Stamford Bridge stond het duidelijker: 'Genoeg is genoeg. Tijd om op te stappen'. Wenger haalde zijn schouders op. ,,Het is belangrijk dat we ons focussen op de eerstvolgende wedstrijd en niet te veel aandacht besteden aan de mening van één fan'', vond Wenger. ''Het gaat ook niet om mij, maar om de club. Ik snap het ook niet: hoe kun je nou een fan zijn tot vorige week dinsdag en je dan tegen de club keren.''



The Gunners veroverden de Engelse landstitel in 2004 voor het laatst.