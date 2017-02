Wenger geniet van krappe kleedkamer bij Sutton United

Arsenal liet zich niet verrassen op het kunstgras in het stadionnetje van Sutton United, waar de 125 kilogram wegende reservekeeper Wayne Shaw (45) tijdens de wedstrijd doodleuk een pie wegwerkte op de bank en zich in de rust in de kantine van de club meldde. De ploeg van Wenger won met 2-0. ,,Ik moet mijn team een compliment geven voor hun professionaliteit. Als ze hier in de relax-modus hadden gespeeld, waren we eruit gevlogen, want Sutton toonde aan over kwaliteit te beschikken."