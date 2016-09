Wenger wees PSG drie keer af wegens liefde voor Arsenal

Wenger, die volgende maand precies twintig jaar onder contract staat bij Arsenal, zou in 2011, 2013 en 2014 zijn benaderd om coach van de Parijse club te worden. Hoewel het voor hem een terugkeer naar zijn vaderland zou betekenen, weigerde de 66-jarige Wenger om op aanbiedingen in te gaan.



,,Ik voel me goed om mijn plek bij Arsenal. Dat de eigenaren van PSG me graag willen hebben, weet ik. Maar Arsenal is een club met de kwaliteiten waar ik van hou. Dat is de reden waarom ik nooit ben weggegaan", zei Wenger glimlachend.



Fans

Wenger wist in het seizoen 2003/2004 voor het laatst de Premier League te winnen en daarom is er onder veel fans al langere tijd wat onrust. Ook in het huidige seizoen moet de Fransman het flink ontgelden.



Na de eerste competitiewedstrijd tegen Liverpool (3-4 verlies) sprak het supporterskanaal Arsenal Fan TV met tientallen gefrustreerde fans. ,,Het is elk jaar hetzelfde liedje. We zijn zo slecht voorbereid op het nieuwe seizoen. Hoe kan het dat spelers die op het EK actief waren nog niet terug zijn? De finale was meer dan een maand geleden. Het is belachelijk", aldus de bekende Arsenal-fan Claude Callegair. ,,Wenger is een tactisch onbenul."