Werder Bremen na drie speelronden klaar met Skripnik

Werder Bremen neemt al na drie speelronden afscheid van trainer Viktor Skripnik. Na drie achtereenvolgende nederlagen in de Duitse voetbalcompetitie, heeft de clubleiding er geen vertrouwen meer in dat het goed komt. Werder ging zaterdag met 4-1 onderuit bij Borussia Mönchengladbach en kreeg in drie duels al twaalf doelpunten tegen.