Werder Bremen neemt na elf jaar afscheid van Fritz

Fritz kan terugkijken op een lange carrière bij de Noord-Duitse club, waar hij in 2006 onder contract kwam en in 2011 de aanvoerdersband kreeg. Hij speelde in totaal 368 wedstrijden voor Werder Bremen, waarvan 288 in de Bundesliga. Eerder speelde hij voor FC Rot-Weiß Erfurt, Karlsruher FC en Bayer Leverkusen. Fritz kwam tussen 2006 en 2008 bovendien 22 keer uit voor het Duitse elftal, waarvoor hij twee keer scoorde.

Enkelblessure

De aanvoerder liep de enkelblessure op in maart in het duel met Darmstadt. Dat was ook zijn laatste wedstrijd. ,,Ik heb tijdens mijn blessureperiode goed kunnen nadenken over mijn toekomst. Ik zou best door willen gaan, maar mijn lichaam stribbelt zozeer tegen dat ik niet topfit de zomer doorkom. Het was een grote eer het groen en wit van Werder Bremen te dragen,'' liet Fritz vandaag weten.