Westerlo ontslaat Peeters

De ex-spits van onder meer Vitesse en Roda JC genoot geen vertrouwen meer van het bestuur nadat Westerlo afgelopen weekend met 4-1 verloor van Kortrijk. Peeters volgde in november nog Harm van Veldhoven op.



,,De toenemende druk op het nieuwe project en enkele belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht hebben de club tot deze maatregel gedwongen. KVC Westerlo hoopt hiermee de terugkerende negatieve sportieve resultaten om te buigen in positieve resultaten om zo in veiliger vaarwater te belanden. KVC Westerlo bedankt trainer Bob Peeters voor de onvolprezen inzet en de zeer professionele samenwerking en wenst hem alle succes toe in de toekomst", staat er te lezen in het statement van de club.



Na Yannick Ferrera bij Standard Luik is Bob Peeters al de tweede trainer die vroeg in het seizoen is ontslagen in België.