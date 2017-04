Wie ontkurkt champagne, wie buigt het hoofd?

Door Noud Bemelen

Engeland

Jaap Stam en zijn assistent Andries Ulderink geven instructies.

In Engeland degraderen de slechtste drie ploegen na 38 wedstrijden rechtstreeks. Dat de streekgenoten Sunderland (20ste en laatste in de stand) en Middlesbrough (19de) gaan degraderen lijkt een uitgemaakte zaak, al bewees Marten de Roon Boro gisteravond een goede dienst door in de derby de winnende te maken. De twee clubs hebben een achterstand van respectievelijk twaalf en zes punten op nummer 17 Hull City, dat op dit moment nét op een veilige plek staat. Maar daarmee is Hull allerminst zeker van z'n zaak. Nummer 18 Swansea won - net als Hull overigens - afgelopen weekend verrassend, waardoor de spanning terug is. Vrijwel het volledige rechterrijtje kan nog niet ontspannen. Swansea en Hull lijken echter de voornaamste kandidaten om met Boro en The Black Cats te degraderen naar het Championship.



Promotie

Brighton & Hove Albion en Newcastle United hebben promotie reeds veiliggesteld. Daar komt nog één club bij uit de play-offs die de nummers 3 tot en met 6 tegen elkaar spelen. Het Reading van Jaap Stam is normaal gesproken zeker van een plaats in deze play-offs, net als Sheffield Wednesday en Huddersfield Town. Fulham en Leeds United strijden nog om de zesde plek.

Spanje

Degradatie

Ook hier lijken twee clubs op degradatie af te stevenen, al zijn de gaatjes wat kleiner dan in Engeland. Promovendus Osasuna staat met slechts drie overwinningen op de laatste plaats. Het heeft twaalf punten achterstand op de eerste virtueel veilige club Leganés, dit seizoen voor het eerst op het hoogste niveau acterend. Voor Granada heeft het aantrekken van de excentrieke trainer Tony Adams nog geen zoden aan de dijk gezet. Het moet, net als Sporting Gijón, vrezen voor degradatie.



Promotie

Levante keert vrijwel zeker terug in La Liga na één seizoen afwezigheid. Zeven wedstrijden voor het einde staat het twaalf punten los van de eerste achtervolger Girona, dat op zijn beurt een gat van zeven heeft op Tenerife. De nummers 3 tot en met 6 spelen net zoals in het Engelse Championship play-offs voor promotie. Dit zijn op dit moment het eerder genoemde Tenerife, met daarnaast nog Getafe, Cádiz en Real Oviedo. Huesca en Real Valladolid azen ook nog op een plekje in de play-offs.

Italië

Degradatie

Ook in Italië lijken de kaarten wat degradatie betreft bijna te zijn geschud. Het vers gepromoveerde Pescara komt komend seizoen weer in de Serie B uit, net als Palermo. Enkel nummer 18 Crotone heeft nog zicht op handhaving. Dan moet het in de resterende wedstrijden wel nog vijf punten goed zien te maken op Empoli. Een zware taak, zeker gezien de zware wedstrijden die de ploeg van Davide Nicola nog wacht. Genoa is overigens ook nog niet geheel zeker. Het staat één puntje voor op Empoli.



Promotie

SPAL 2013 is vijf wedstrijden voor het einde lijstaanvoerder in de Serie B. De voormalige ploeg van Fabio Capello promoveerde vorig jaar nog vanuit de Lega Pro en stoot naar alle waarschijnlijkheid direct door naar het hoogste niveau. Hellas Verona staat na een korte afwezigheid voor een terugkeer in de Serie A. Dan moet het wel Frosinone achter zich weten te houden, anders moet in play-offs met de nummers 3 tot en met 8 alsnog promotie afgedwongen worden.

Gian Marco Ferrari van Crotone.

Duitsland

Degradatie

In Duitsland is er nog veel minder duidelijk dan in de eerder besproken competities. Het pleit lijkt wel beslecht wat betreft de degradatie van Darmstadt. Daarboven is het erg spannend. Nummer 17 Ingolstadt heeft met nog vier wedstrijden te spelen vier punten in te halen op Augsburg, dat virtueel veroordeeld is tot nacompetitie om lijfsbehoud. Niet voor het eerst in de voorbije jaren strijdt HSV tegen degradatie. Samen met het Wolfsburg van Andries Jonker en Riechedly Bazoer, en Mainz, staat de club die nog nooit degradeerde slechts één puntje voor op Augsburg.



Promotie

Ook op het tweede niveau blijft het tot het einde leuk in Duitsland. Drie ploegen zijn in de 2. Bundesliga verwikkeld in een hevige titelstrijd. VfB Stuttgart staat drie punten voor op Eintracht Braunschweig en Hannover 96, en heeft tevens een nipt beter doelsaldo. Union Berlin - de club waarvan de supporters eerder nog bang waren dat het zou promoveren - maakt ook nog aanspraak op de derde plaats, die recht geeft op een dubbele confrontatie met de nummer 16 uit de Bundesliga. Overigens nog een leuk detail: Hannover en Stuttgart spelen op de voorlaatste speeldag nog tegen elkaar.

Frankrijk

Degradatie

De degradatiestrijd in Frankrijk is, samen met die in Duitsland, waarschijnlijk de spannendste in dit lijstje. Zes ploegen hebben nog zicht op direct lijfsbehoud, maar kunnen ook nog allemaal degraderen uit de Ligue 1. Bastia, Nancy en Dijon hebben de slechtste papieren op vier wedstrijden voor het einde. Caen, Lorient en Metz staan momenteel aan de goede kant van de streep. Caen staat één puntje voor op nummer 18 Dijon, dat virtueel is aangewezen op nacompetitie.



Promotie

In de Ligue 2 is er een interessante tweestrijd om de titel tussen Strasbourg en Stade Brest. Zij staan allebei op 59 punten na 34 gespeelde wedstrijden. De strijd om de derde plaats, recht gevend op een confrontatie met de nummer 17 van de Ligue 1, is ook nog spannend. Liefst vijf ploegen staan binnen drie punten van elkaar en maken hier nog aanspraak op.