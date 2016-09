Wijnaldum vindt Klopp een 'geweldige coach'

,,Jürgen Klopp gaat hier iets speciaals opbouwen. Dat gevoel heb ik al sinds het moment dat ik hem voor het eerst ontmoette.''



Wijnaldum kwam in de zomer over van het gedegradeerde Newcastle United. In 38 wedstrijden scoorde hij vorig seizoen elf keer. ,,Ik wist dat dit de juiste club voor me was. Elke wedstrijd leer ik weer een hoop bij. Ik hoop dat de doelpunten ook snel zullen volgen.''



Liverpool behaalde uit de eerste vijf wedstrijden tien punten en staat voorlopig vijfde.