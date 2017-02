Wijnaldum wil tegen Spurs het 'oude Liverpool' zien

Na slechts één overwinning in de laatste tien wedstrijden hoopt Wijnaldum op een ommekeer. ,,Mensen vragen mij hoe het komt dat we niet zo goed presteren als eerst", zegt Wijnaldum op de clubwebsite. ,,Ik vind het moeilijk om de reden aan te wijzen. Soms zit je in een flow en soms niet. Op dit moment zitten we niet in een flow, maar we moeten het vertrouwen en geloof houden dat we het kunnen veranderen."