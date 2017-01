Winters weer verrast CSKA op 'warm' Spaans trainingskamp

Gijon ontslaat met pijn in het hart trainer Abelardo

17 januari Het bestuur van Sporting Gijón heeft afscheid genomen van hoofdtrainer Abelardo Fernández. De clubleiding voelde zich gedwongen in te grijpen na de vierde competitienederlaag op rij. Daardoor is de hoofdmacht gezakt naar de achttiende plaats in La Liga, met slechts twaalf punten.