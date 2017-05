Wolfsburg kiest vanwege file niet voor 'Nederlands' trainingskamp

De Duitse ploeg strijkt vanavond in het Duitse Harsewinkel neer om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de return tegen Eintracht Braunschweig in de play-offs om promotie/degradatie. Wolfsburg verdedigt maandag in het beslissende duel een voorsprong van 1-0.

Jonker nam in de aanloop naar het eerste duel op eigen veld, gisteren, met zijn manschappen intrek in De Lutte in Overijssel. Volgens de Amsterdamse coach was dat tripje in deze fase van het seizoen niet voor herhaling vatbaar. ,,De reis duurde voor ons te lang. We stonden alleen al op de heenweg een uur in de file. Daarom hebben we nu voor een locatie dichter bij huis gekozen'', legde Jonker uit.