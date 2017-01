Wotte: Slecht veld zal grote rol spelen bij Egypte-Marokko

Door Tijani Goullet



Mark Wotte is er niet bij in Gabon. De 56-jarige Enschedeër is nodig in Marokko. Hij moet zijn ploeg klaarstomen voor de Olympische Spelen in Tokio. Daarvoor moet de olympische ploeg zich eerst kwalificeren voor de Afrika Cup en daar bij de laatste vier eindigen voor een ticket naar Tokio. Wotte woont in Rabat, de hoofdstad van Marokko, waar de Marokkaanse voetbalbond zetelt. Op het moment van het telefoontje is Wotte naar het NOS Sportjournaal aan het kijken. ,,Het is hier prima vertoeven hoor. Rabat is een moderne stad en je hebt hier alles. Ik ga wel regelmatig naar Nederland, maar dat is vooral om mijn ouders, die op leeftijd zijn, te bezoeken.''



Wotte is blij dat alle negatieve voorspellingen over Marokko niet zijn uitgekomen. Niet alleen Marokkaanse media hadden weinig vertrouwen in de Leeuwen van de Atlas, maar ook voetbalkenners voorspelden een vroege uitschakeling. ,,Dat kwam vooral door de vele afvallers zoals Tannane, Belhanda, Boufal en Amrabat. Men dacht: 'we hebben een matige selectie, dus het zal wel niks worden'. Na het verlies tegen DR Congo zei men: 'zie je wel'. Mensen die een week geleden Renard nog het liefst ontslagen zagen worden, vinden hem nu opeens een topcoach. Maar zo werkt het in de voetbalwereld nu eenmaal.''



Wotte ziet dat Renard van Marokko een sterk collectief heeft gemaakt. ,,Marokko staat bekend om het technisch goede voetbal. Maar het frivole zie je niet, het is nu een collectief. De spelers werken hard en spelen met het hart.''