Yaya Touré: Ik snap helemaal niets van spelers die naar China willen

,,Speel je voetbal omdat je van voetballen houdt of omdat je geld wil verdienen? Ik speel het spelletje vooral omdat ik het heel erg leuk vind", aldus Touré. ,,Sommige mensen hebben de mentaliteit dat ze naar China gaan, om iets nieuws uit te proberen. Ik wil gewoon veel voetballen."

De afgelopen tijd hebben veel spelers de kans gepakt om uit Europa te vertrekken en in de Chinese Super League te gaan spelen. Zo ging Oscar voor 60 miljoen euro van Chelsea naar Sjanghai SIPG en trok Sjanghai Shenhua Carlos Tevez aan voor 84 miljoen euro. In China gaan de topspelers tientallen miljoenen per jaar verdienen.

,,Geld is niet alles", zegt Touré. ,,Kijk naar mijn vriend Zlatan. Hij is 35 en hij gaat misschien nog drie jaar voetballen. Hij is een grote speler, een kampioen die van het voetbal houdt. Voetbal gaat voor de rest, alles wat daar bij komt is een bonus."