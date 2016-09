Yaya Touré stopt als international

,,Het opschrijven van deze boodschap was waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd van mijn leven. Na veertien jaar op het hoogste niveau is het voor mij nu het juiste moment om te stoppen. Het feit dat ik 33 ben, de intensiteit van de trainingen en de vele wedstrijden hebben daarin geen rol gespeeld", zo legt Touré uit.



De Ivoriaan kwam 113 interlands in actie voor de nationale ploeg. Touré speelde drie WK's, in 2006, 2010 en 2014. Ivoorkust kwam daarin nooit verder dan de eerste ronde. Met Touré als aanvoerder won Ivoorkust vorig jaar de Afrika Cup. Op weg naar het WK van 2018 in Rusland is het Afrikaanse land ingedeeld in een kwalificatiegroep met Gabon, Mali en Marokko.



Guardiola

Bij zijn club Manchester City hoeft Touré voorlopig niet op een plekje in de selectie te rekenen. Pas als zijn zaakwaarnemer Dimitri Seluk zijn excuses aanbiedt aan trainer Pep Guardiola, mag de middenvelder weer aansluiten.



Seluk had afgelopen week flink zijn onvrede geuit in de media. Hij vond het niet kunnen dat de Spaanse trainer zijn pupil niet opnam in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.