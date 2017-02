Yorke mocht VS niet in vanwege stempel uit Iran

Zijn beslissing om mensen uit deze landen de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren werd echter al snel weer teruggedraaid.



Yorke zou vorige maand toegang tot zijn vlucht naar de Verenigde Staten zijn geweigerd vanwege een stempel uit Iran in zijn paspoort. Dit meldt journalist Richard Keys van Sky Sports. De voormalig aanvaller, van 1998 tot 2002 actief voor Manchester United, was in Iran geweest en had daar een stempel in zijn paspoort gekregen. Yorke zou naar Miami gaan als ambassadeur van The Red Devils, maar mocht dus niet aan boord van zijn vlucht. Vorige week was Yorke nog in Dubai als ambassadeur van de club.