Zaakwaarnemer Touré: Guardiola kost City miljoenen fans in Afrika

Touré is onder Guardiola niet meer zeker van zijn plaats. De 33-jarige Ivoriaanse middenvelder kwam dit seizoen één wedstrijd in actie. In de voorronde van de Champions League speelde hij de (overbodige) terugwedstrijd tegen Steaua Boekarest. Nadien nam Guardiola hem niet op in zijn selectie voor de groepsfase.



,,Door die beslissing zal Manchester City in Afrika miljoenen supporters verliezen", zegt Seluk in de Daily Mail. ,,Veel mensen zeggen dat ze geen wedstrijden van City meer zullen bekijken op televisie. Zij zullen in de toekomst de kant van Manchester United kiezen. En dat is de schuld van Guardiola."



Het contract van Touré loopt eind dit seizoen af bij City. Volgens zijn makelaar hoopt de middenvelder tijdens de volgende transferperiode elders onderdak te vinden.