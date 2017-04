Zapata brengt AC Milan diep in blessuretijd naast Inter

Internazionale zat in de eerste helft op rozen. De ploeg van trainer Stefano Pioli nam dankzij goals van Antonio Candreva en topschutter Mauro Icardi brutaal een 2-0 voorsprong. Candreva schoot raak vanuit een moeilijke hoek, Icardi maakte alweer zijn 21ste goal in de Serie A van heel dichtbij.



AC Milan had weliswaar een veldoverwicht, maar kon niet overtuigen. Toch werd het in de slotfase nog wel heel spannend. Alessio Romagnoli maakte in de 83ste de aansluitingstreffer voor de Rossoneri uit een hoekschop. Voor de fans van Inter was het dus nagelbijten.



Milan drong in de slotfase behoorlijk aan. Met de nodige passie en strijd was het een aantal keer dichtbij. Uiteindelijk kwam de gelijkmaker er in de 96ste minuut van de blessuretijd. Christian Zapata schoot de bal uit een corner op de onderkant van de lat. Er was wat twijfel, maar arbiter en grensrechter hadden het goed gezien: de bal was over de lijn: 2-2.