Zes spelers Kosovo nog in de wachtkamer

,,We weten het nog steeds niet'', zegt bondscoach Albert Bunjaki op de BBC. ,,We zijn heel gemotiveerd en bereiden ons zo goed mogelijk voor, het lastige is alleen dat we niet weten of onze spelers mogen meedoen.''



Kosovo is sinds mei toegelaten tot de FIFA en mag meedoen aan de kwalificaties voor het WK van 2018 in Rusland. Veel spelers die nu voor Kosovo willen uitkomen, speelden al eens voor andere landen, voornamelijk Albanië. De FIFA liet weten elke aanvraag individueel te bekijken, maar stelde wel dat spelers die meededen aan het EK van 2016 niet meer van land mogen veranderen. Albanië deed mee aan het EK.