Zidane: Onze zegereeks moest ooit een keer stoppen

Sevilla maakte gisteravond een einde aan een recordreeks van Real Madrid, dat veertig wedstrijden op rij in alle competities zonder nederlaag was gebleven. ,,We waren vijf minuten verwijderd van weer een overwinning'', zei Zidane. ,,We wisten dat onze reeks ooit zou stoppen en moeten daar niet te lang bij stilstaan. Woensdag spelen we voor de beker weer tegen Celta de Vigo, dan kunnen we beginnen aan een nieuwe reeks.''