Zidane rekent pas in Napels weer op Bale

,,Ik hoop hem terug te hebben voor de return in Napels'', aldus de Franse oefenmeester vandaag tijdens een persconferentie. ,,Gareth werkt hard aan zijn herstel. Hij zit vol enthousiasme en wil dolgraag weer meetrainen met het eerste elftal'', vervolgt Zidane.



Bale scoorde dit seizoen in totaal zeven keer voordat hij in november geblesseerd raakte. Het is honderd procent zeker dat hij de eerste wedstrijd tegen Napoli (15 februari) moet missen.



Zidane reageerde tijdens de persconferentie ook op de afgelasting van de wedstrijd tegen Celta vorige week. Dit zorgde ervoor dat Real liefst vijftien dagen rust had voor het duel van morgen in Pamplona tegen Osasuna. ,,De jongens willen altijd spelen, dus vijftien dagen zonder wedstrijd is nooit leuk. Ik weet niet of het ons zal beïnvloeden, dat zullen we morgen wel zien. We hebben goed getraind, en op Bale na is iedereen fit.''