Zijn er vanavond nog records te breken voor Ronaldo?

Ronaldo is met 103 doelpunten al topschutter in het hoofdtoernooi van de Champions League. Hij trof dit seizoen al tien keer doel in het toernooi. Alleen Lionel Messi was met elf doelpunten vooralsnog succesvoller. Beide aanvallers van Real en Barcelona vierden al zeven keer een hattrick in de Champions League. Ook wonnen Ronaldo en Messi elk vier keer het topscorersklassement in de CL.