Ziyech terug in selectie Marokko voor duel met Oranje

Teodorczyk haalt titel binnen voor Anderlecht

18 mei Anderlecht is kampioen van België. De Brusselse formatie van de Zwitserse coach René Weiler werd in de voorlaatste speelronde onbereikbaar voor achtervolger Club Brugge door te winnen bij Charleroi (3-1). De Poolse topschutter Lukasz Teodorczyk was de grote man met twee treffers.