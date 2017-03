Ziyech weer niet bij Marokko: 'Dit is iets persoonlijks'

'Fener' kan titel wel vergeten na verlies tegen Konyaspor

17 maart Fenerbahçe heeft vandaag drie punten verspeeld in de strijd om de Turkse titel. De ploeg van coach Dick Advocaat ging in eigen huis in Istanbul met 3-2 onderuit tegen Konyaspor en verliest daarmee concurrenten Besiktas, Basaksehir en Galatasaray steeds verder uit het oog.