Zlatan bezorgt ManUnited in extremis punt tegen Everton

Bijna ging de ploeg van Ronald Koeman er zelfs met de volle buit vandoor. Pas in de 94ste minuut schoot Zlatan Ibrahimovic uit een strafschop de gelijkmaker achter uitblinker Joel Robles. De bal ging op de stip na een oliedomme handsbal van Ashley Williams.



Phil Jagielka tekende voor rust uit een corner voor de 0-1. De aanvoerder van de ploeg van Ronald Koeman profiteerde van halfslachtig ingrijpen van Marcos Rojo en David de Gea.



Het zat United niet mee. De ploeg van José Mourinho, die Daley Blind in de rust verving door Paul Pogba, raakte twee keer de lat en stuitte keer op keer op de Robles. In de zeventigste minuut scoorde Ibrahimovic al met een kopbal, maar dat doelpunt keurde de arbitrage ten onrechte af wegens buitenspel.



ManUnited kon begin december op bezoek bij Everton ook al niet winnen van Koeman en co (1-1). De ploeg van trainer José Mourinho is sinds 23 oktober (4-0 bij Chelsea) ongeslagen in de Premier League, maar door een reeks aan remises konden de Mancunians niet opstomen naar de top drie.



ManUnited blijft vijfde in de Premier League, op vier punten van standgenoot Manchester City. Everton staat gedeeld zesde met Arsenal.