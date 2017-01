Zlatan: Ik heb Engeland na drie maanden al veroverd

De 35-jarige Ibrahimovic is na twintig wedstrijden topscorer van de club met dertien doelpunten, slechts één minder dan Diego Costa van Chelsea. De Zweed zegt op de site van Manchester United dat hij niet bezig is met een inhaalrace. ,,Ik wil alleen de Premier League winnen, dat is mijn doel. De individuele prijzen zijn onderdeel van het grote doel en zijn een bonus."



Ibrahimovic hamert erop dat zijn bijdrage aan het team het belangrijkst is, hoewel hij luid en duidelijk is over de eerste periode bij zijn nieuwe club. ,,Ik heb geen individuele doelen want die heb ik al bereikt. Ik heb Engeland al veroverd. Het heeft me drie maanden gekost."



Na een wisselende seizoensstart heeft Manchester United de stijgende lijn te pakken. De ploeg van trainer José Mourinho won de afgelopen negen wedstrijden en is al vijftien duels op rij ongeslagen. ,,Je ziet nu de identiteit van het team", vindt Ibrahimovic. ,,Maar we kunnen nog veel beter."



United staat op de zesde plaats in de Premier League. Zondag neemt de ploeg het om 17.00 uur op tegen Liverpool. Ibrahimovic, die het League Cup-duel met Hull City miste vanwege ziekte, staat hoogstwaarschijnlijk weer aan de aftrap.