Zlatan krijgt van Mourinho extra verlofdagen

Mourinho zegt in zijn beoordeling naar de situatie te kijken. ,,Zlatan speelt elke wedstrijd, elke minuut. In 4 duels voetbalde hij 360 minuten. Dus 4 vrije dagen voor die reus.''



Zlatan is met 34 jaar de op één na oudste speler van Manchester United. Alleen Michael Carrick (35) is ouder.



Zlatan Ibrahimovic maakte na het EK in Frankrijk een einde aan zijn interlandloopbaan. Zo komt Oranje in de WK-kwalificatie de Zweed volgende week dinsdag niet tegen in Solna.