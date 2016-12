Zo'n 20.000 coaches kiezen AD-elftal van de wereld

Toen het stembureau voor het wereldelftal van het AD gisteren sloot, hadden een kleine 20.000 mensen hun beste elf spelers van 2016 ingevuld. Niet de officieel wereldwijd tot beste speler uitgeroepen Portugees Cristiano Ronaldo (13.893 stemmen) werd het meest aangeklikt, maar zijn Argentijnse rivaal Lionel Messi (15.481 stemmen).



De ster van Barcelona liet in zijn allerlaatste duel van 2016, in Camp Nou tegen stadgenoot Espanyol, dan ook nog eenmaal een verpletterende indruk achter. Hoewel Cristiano Ronaldo natuurlijk ook niet bepaald een mat slotakkoord had toen hij de wereldbeker omhoog hield in het shirt van Real Madrid.



Dat er nog mensen waren die niet op Ronaldo stemden, dat was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk: ze passeerden daarmee de eerste speler ooit die in één kalenderjaar de Champions League won plus de wereldbeker voor clubs, in combinatie met de Gouden Bal en het EK voor landenteams.



Ja, lees het nog even rustig na om te beseffen hoe uniek de prestatie is.



De vlieger 'je bent zo goed als je laatste wedstrijd' ging niet altijd op in het wereldelftal. Riyad Mahrez van Leicester City kreeg immers een plek op het middenveld en coach Claudio Ranieri had geen moeite om Pep Guardiola en Zinédine Zidane achter zich te laten als beste trainer van 2016.