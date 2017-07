Zweden pakt leiding in groep B dankzij klungelende Russische keepster

De nummer één van Rusland tastte in de 22ste minuut mis bij een vrije trap van Magdalena Ericsson, die de bal zo'n beetje vanaf de middenlijn richting het strafschopgebied schoot. De bal viel over de grabbelende Sjcherbak precies op het hoofd van de Zweedse aanvoerster Lotta Schelin, die de 1-0 binnenkopte.



Kort na rust verdubbelde Stina Blackstenius de voorsprong. De aanvalster kreeg de bal zomaar in haar voeten geschoten door Sjcherbak, kapte een Russische verdedigster uit en tikte de bal met buitenkant rechts onder de keepster door. Via de voet van een inglijdende Russin ging de bal over de lijn.



Zweden was het EK begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen titelverdediger Duitsland (0-0), terwijl Rusland in de eerste wedstrijd won van Italië (2-1).