Ajax in bijna uitverkochte Arena tegen Legia

Onana in team van de week Europa League

17 februari André Onana is door de UEFA verkozen tot beste doelman in de zestiende finales van de Europa League. De 20-jarige Kameroener staat in het team van de week na zijn goede optreden in de heenwedstrijd bij Legia Warschau, waar Ajax gisteravond met 0-0 gelijkspeelde.