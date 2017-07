Ajax loot Nice in derde voorronde Champions League

Loting Champions League: Welke ploegen kan Ajax treffen?

10:25 Ajax maakt zich op voor de derde voorronde van de Champions League. Wie de opponent is, wordt vandaag rond 12.00 uur duidelijk. Dan vindt in Nyon de loting plaats. Ajax hoopt dit seizoen op eerherstel in het miljardenbal na de deceptie tegen Rostov van afgelopen seizoen. De wedstrijden worden gespeeld op 25/26 juli en 1/2 augustus. We zetten de mogelijke tegenstanders voor u op een rijtje.