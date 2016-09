Aleksander Ceferin verwacht 'oorlog' bij nieuw CL-plan

Ceferin denkt dat met de nieuwe opzet de rijke clubs nóg rijker worden, zodat het gat met de rest van Europa onoverbrugbaar wordt. ,,Dat is onacceptabel'', zegt Ceferin in een gesprek met persbureau AP. ,,Gaat het plan door, dan wordt het oorlog tussen de rest van Europa en de UEFA. Dat moeten we niet willen.''



Ceferin, die morgen in de slag is met Michael van Praag voor de vacante UEFA-zetel van Michel Platini, zegt te spreken namens héél Europa. ,,De nieuwe opzet is niet alleen frustrerend voor mij, maar voor álle 55 voetbalbonden in Europa. Kennelijk heeft een kleine groep dit beslist, maar verdient de communicatie daarna de schoonheidsprijs niet. Daarom staat iedereen op zijn achterste benen. Ook ik.''