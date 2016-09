Alle weetjes en feitjes van de Champions League

Vanavond start alweer het 62ste seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. Voor de 25ste keer doet het dat onder de naam 'Champions League'. 32 teams zullen er gaan uitmaken wie op zaterdag 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff met de beker in de handen zal staan.



PSV

Eén van die clubs is PSV. Omdat Ajax in de play-offs niet wist te winnen van het Russische FK Rostov, zijn de Eindhovenaren de enige Nederlandse ploeg. Het is de vijftiende keer dat PSV mag aantreden in het miljoenenbal. Tot nu toe maakte de Eindhovense club 98 goals, terwijl Ajax met 13 deelnames op 129 doelpunten staat.



Afgaande op de prestaties van vorig jaar, lijkt het mogelijk dat PSV weer hoge ogen kan gooien. Het team van trainer Phillip Cocu wist in een zware poule met Manchester United, VfL Wolfsburg en CSKA Moskou als tweede te eindigen en werd zo de eerste Nederlandse club die sinds het seizoen 2006/2007 wist te overwinteren in de Champions League. Ook toen was het PSV dat zich plaatste voor de knock-outfase. Uiteindelijk wist het team van toenmalig trainer Ronald Koeman de kwartfinale te halen, iets wat vorig seizoen net niet lukte. Atlético Madrid was na het nemen van penalty's uiteindelijk te sterk.



Dit jaar zijn de Eindhovenaren bij de loting in Groep D gekoppeld aan datzelfde Atlético Madrid, FK Rostov en blikvanger Bayern München. De komst van de Duitse topclub betekent ook de terugkeer van Arjen Robben in Eindhoven.