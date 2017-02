AZ-spelers betalen kaartjes terug na blamage

De 660 fans van AZ die naar Frankrijk waren gereisd voor de return in de Europa League, krijgen allemaal een kaartje cadeau voor een uitwedstrijd naar keuze in de competitie. ,,Of dit een compensatie is voor gisteren mag iedereen zelf bepalen, maar dit is het minste wat wij kunnen doen'', zei aanvoerder Ron Vlaar vandaag.

AZ leverde in Lyon een wanprestatie en incasseerde een ontluisterende nederlaag van 7-1. ,,We hebben onszelf en iedereen die aan AZ verbonden is met deze wedstrijd een slechte dienst bewezen'', zei Vlaar. ,,Ook beseffen we dat we de supporters in de steek hebben gelaten.''