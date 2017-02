Bayern wil indrukwekkende zegereeks uitbreiden tegen Arsenal

De ploeg van Arjen Robben verloor in de returnwedstrijd van de halve finale tegen Real Madrid voor het laatst. Op 29 april 2014 werd het 0-4. De huidige Bayern-coach Carlo Ancelotti was destijds de trainer van de Madrileense ploeg.



Tegen Arsenal staat aanvoerder Philipp Lahm op scherp. Bij een gele kaart is de 33-jarige Duitser geschorst voor de terugwedstrijd in Londen. Ook voor verdediger Jérome Boateng is dat het geval. Hij is echter geblesseerd, en komt morgen niet in actie. Voor de Fransman Franck Ribéry komt de wedstrijd tegen Arsenal ook te vroeg. Hij is herstellende van een spierblessure in zijn bovenbeen.