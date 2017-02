Benfica 'pikt' zege tegen veel beter Dortmund

De Duitse voetbalploeg van trainer Thomas Tuchel was in Lissabon veel beter dan Benfica, maar verliet het Estádio da Luz in de eerste confrontatie in de achtste finales met een nederlaag: 1-0. Konstantinos Mitroglou maakte aan het begin van de tweede helft het doelpunt.



Pierre-Emerick Aubameyang had totaal niet zijn avond. De sterspeler van Dortmund kreeg vier opgelegde kansen, maar miste de scherpte. Zijn grootste mogelijkheid was een strafschop, in de 58ste minuut. De aanvaller schoot slecht in en gaf doelman Ederson de kans de bal te stoppen.



Ook voor rust kreeg Aubameyang, die twee van zijn laatste drie penalty's voor Dortmund niet benutte, twee grote kansen. In de negentiende minuut schoot de international van Gabon bijvoorbeeld in kansrijk positie over.



Benfica mocht blij zijn dat het met rust 0-0 stond. Het team van coach Rui Vitória gaf Dortmund kort na de pauze een les in doeltreffendheid. Uit een hoekschop werd de bal richting Mitroglou gekopt. De Griekse aanvaller kon de bal, na weifelend optreden van keeper Roman Burki van Dortmund, aannemen en daarna over de doellijn werken.



Na die onverwachte treffer bleef Dortmund beter. Naast de gemiste penalty van Aubameyang, was Dortmund nog een paar keer gevaarlijk. Benfica trok de zege, mede dankzij keeper Ederson, over de streep. De return in Dortmund is woensdag 8 maart.