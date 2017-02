Borbalán fluit Ajax, AZ krijgt Schot toegewezen

Vooral de aanstelling van Borbalán is opvallend te noemen. Twee jaar geleden floot de Spanjaard namelijk exact hetzelfde duel. Die wedstrijd won Ajax toen door twee goals van Milik en één van Nick Viergever met 0-3. Deze ontmoeting werd voornamelijk gekenmerkt door het feit dat de wedstrijd voor lege tribunes gespeeld moest worden. Deze straf had de UEFA aan de Poolse club opgelegd na wangedrag van diens supporters.



Ook Madden is geen onbekende scheidsrechter voor de Nederlandse clubs. Hij floot in 2015 ook al een duel van AZ, in de groepsfase tegen FC Augsburg. De Schot had dat seizoen ook de leiding over een wedstrijd van FC Groningen.



De Nederlandse scheidsrechters Bas Nijhuis en Danny Makkelie hebben door de UEFA ook wedstrijden toegewezen gekregen. Nijhuis fluit donderdag in Rostov aan de Don het duel tussen FC Rostov en Sparta Praag. Makkelie is de scheidsrechter bij de wedstrijd Villareal-AS Roma.



Het is voor Makkelie de vijftigste internationale aanstelling. Nijhuis zal voor de 74ste keer de fluit blazen bij een Europese wedstrijd.