Cocu wil efficiënt PSV zien tegen Atlético

'Groep nog moeilijker dan vorig jaar'

PSV overleefde vorig jaar een zware poule met Manchester United, VfL Wolfsburg en CSKA Moskou, onder meer door drie thuisoverwinningen. Dit jaar is de landskampioen weer ingedeeld met sterke tegenstanders. Behalve de verliezend finalist van vorig jaar, zijn de Duitse kampioen Bayern München en FK Rostov de opponenten. PSV-aanvoerder Luuk de Jong schat de opgave dit jaar nog groter in. ,,De groep is nog een stukje moeilijker dan vorig seizoen'', zei hij.



Cocu en de spelers rekenen weer op de steun van het publiek in Eindhoven dat door de Europese tegenstanders vorig jaar steevast werd genoemd als factor van belang. ,,Het heeft ons vorig jaar echt geholpen en naar een hoger niveau getild. Met het publiek achter ons kunnen we weer voor een stunt zorgen'', gelooft De Jong.



PSV en Atlético zijn door de transferzomer niet veel veranderd. PSV haalde met Siem de Jong wel veel ervaring in huis. De broer van PSV-spits Luuk de Jong speelde in het shirt van Ajax al negentien wedstrijden in de Champions League, maar de aanvaller is op de weg terug van veel blessureleed en het duel met Atlético komt vermoedelijk nog te vroeg.



,,Het gaat heel goed met Siem. Zijn ambitie is groot en ik wil hem heel graag snel inzetten maar ik moet ook het risico afwegen'', zei Cocu zonder iets te onthullen over zijn selectie.